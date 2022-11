Britse minister van Sport zal One Love-armband dragen tijdens Engeland-Wales: “Ik was verheugd dat Duitse collega hetzelfde deed”

De Britse minister van Sport Stuart Andrew zal de One Love-armband dragen tijdens de match tussen Engeland en Wales dinsdag op het WK in Qatar. De conservatieve politicus, die homoseksueel is, zei dat het “erg oneerlijk” was dat de Wereldvoetbalbond op de valreep verhinderd heeft dat de kapiteins van Engeland en Wales de One Love-armband, een symbool tegen discriminatie, kunnen dragen.