’s Werelds grootste actieve vulkaan Mauna Loa barst uit op Hawaï

Nadat de vulkaan Mauna Loa op Hawaï veertig jaar in rust was, is hij zondag even voor middernacht lokale tijd weer uitgebarsten. Dat laat het Amerikaanse instituut voor seismologische meting (USGS) weten. Momenteel beperkt de uitbarsting zich tot de krater Moku‘āweoweo, die aan de top van de berg ligt. Er is dan ook nog geen gevaar voor omwonenden.

De Mauna Loa is de hoogst gelegen actieve vulkaan ter wereld. In het verleden toonden uitbarstingen van de vulkaan dat die heel hevig kunnen worden. De overheid is dan ook op haar hoede en volgt de situatie zeer nauw op. Windvlagen kunnen gas en vulkanische assen naar bewoonde zones transporteren.

Op Twitter heeft het USGS een foto verspreid die gemaakt werd door een webcam op de top van de vulkaan. Er is te zien hoe lava zich over de kratermond verspreid. Volgens de autoriteiten is de uitbarsting gepaard gegaan met verschillende lichte aardbevingen.

De Mauna Loa is gelegen op het grootste Amerikaanse eiland Hawaï, ook wel Big island genoemd. De top ligt zo’n 4.100 meter boven de zeespiegel. Bij haar laatste uitbarsting in 1984 bereikte een lavastroom van zo’n 25 kilometer het dorp Hilo.