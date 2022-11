Schotse voetbalclubs krijgen opmerkelijk advies van nationale bond: geen kopballen de dag voor en na een wedstrijd

De nieuwe richtlijnen komen er na nieuw onderdoek naar hersenschuddingen en de impact van kopballen tijdens trainingen op de hersenen. In de richtlijnen wordt ook aanbevolen om trainingsoefeningen met herhaalde kopstoten te beperken tot één keer per week.

De SFA voerde in 2020 al regels in om koppen bij het kinder- en jeugdvoetbal te beperken, na onderzoek van de Universiteit van Glasgow waaruit bleek dat voetballers een verhoogd risico lopen op neurodegeneratieve aandoeningen.

Die regels gelden nu ook voor alle volwassen teams, ook op professioneel niveau, na nieuw onderzoek van de SFA en de Hampden Sports Clinic.

“Hoewel het onderzoek nog volop bezig is, blijkt uit wat we al weten over koppen en de gevolgen ervan voor de hersenen dat er meetbare geheugenstoornissen zijn die 24 tot 48 uur kunnen aanhouden na een reeks kopballen en dat hersengerelateerde eiwitten worden aangetroffen in bloedstalen gedurende een korte periode na een kopbal”, zegt dokter John McLean, medisch hoofdadviseur van de Schotse FA.

“Er zijn ook veranderingen in de hersenscans gemeld bij voetballers die te maken kunnen hebben met koppen. Daarom is het de bedoeling het eventuele cumulatieve effect van de kopballen af te zwakken door de totale blootstelling aan koppen tijdens de opleiding te verminderen.”