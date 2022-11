Nieuw arrestatiebevel tegen hoofdverdachte in verdwijningszaak Maddie McCann

De regionale rechtbank van het Duitse Braunschweig heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Duitse hoofdverdachte voor de mysterieuze verdwijning van en moord op de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal. De 45-jarige Christian Brueckner wordt verdacht van vijf zedenmisdrijven.

Eerder had het Openbaar Ministerie al een klacht ingediend tegen de man. Het gaat om drie aanklachten over verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen, telkens in Portugal tussen december 2000 en juni 2017. De zaak-McCann maakt geen onderdeel uit van de nieuwe aanklachten.

Momenteel zit Brueckner een celstraf van zeven jaar uit wegens de verkrachting van een oudere Amerikaanse vrouw in haar woning in Praia da Luz in 2005. Die straf zou hij nog moeten uitzitten tot september 2025.

Volgens de rechtbank is het momenteel wel niet mogelijk om het nieuwe arrestatiebevel uit te voeren. Daarvoor is namelijk de toestemming van Italië nodig, omdat de verdachte daar is aangehouden. Hij werd uitgeleverd aan Duitsland.