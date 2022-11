Het WK voetbal als generale repetitie? Qatar stelt zich nu ook kandidaat voor… de Olympische Spelen van 2036

Als Qatar destijds zijn kandidatuur voor de Olympische Spelen niet zag afgeblokt worden door het Internationaal Olympisch Comité, was er nu misschien helemaal geen WK voetbal in Doha. De olympische droom blijft intact: Qatar is kandidaat voor de Spelen van 2036. Alweer.

Qatar, dezer dagen in het middelpunt van de (voetbal)belangstelling, gaat voor de Olympische Spelen van 2036. Samen met nog negen andere potentiële kandidaten – bobo’s uit Qatar, Egypte, Engeland, India en Indonesië lieten al een ballonnetje op – zijn ze in gesprek met het Internationaal Olympisch Comité.

Het WK voetbal, een van de grootste sportevenementen ter wereld, als opstapje naar het grootste sportevenement ter wereld, de Olympische Spelen? Dat zou logisch klinken - geld is geen probleem voor Qatar - maar de waarheid is iets anders. Geld is namelijk hét probleem.

Bod geblokkeerd

Qatar was al eens kandidaat voor de Olympische Spelen, die van 2016. Er lag een serieus bod op tafel. Maar in juni 2008 stond Qatar niet op de officiële shortlist en gingen de Spelen uiteindelijk naar Rio de Janeiro. De officiële reden: de voorgestelde data, oktober, pasten niet in het olympische concept. De officieuze: het bod van Doha werd geblokkeerd wegens de vrees dat Qatar alles wat in zijn vermogen lag, in te zetten om de Spelen binnen te halen. Hun vermogen dus, hun financiële armslag om stemmen te ‘kopen’. Exit Plan A: de Olympische Spelen van 2016 in Qatar.

Enter Plan B: het WK voetbal in Doha. Op 2 december 2010 was het zover. Als eerste land uit het Midden-Oosten zou Qatar het WK voetbal mogen organiseren in 2022. Detail: Mohammed Bin Hamman, de architect van dit WK-bod en toenmalig ondervoorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, is inmiddels voor het leven geschorst van alle voetbalactiviteiten wegens corruptie. (Lees verder onder de foto)

Het WK atletiek in 2019 haalde Doha wel binnen. — © EPA-EFE

Toeval of niet: bij de stemming had Qatar toen al de helft van de 22 stemmen, en won uiteindelijk van de VS (14 stemmen voor, tegenover 8 voor de VS). En aanvankelijk oordeelde de technische commissie van Fifa dat Qatar geen geschikte kandidaat was, want veel te warm en te klein voor een sportevenement van dit allure. Het Uitvoerend Comité sleurde de kandidatuur van Qatar er toch door. En in 2015 werd beslist om het WK halsoverkop van de zomer naar de winter te versassen.

Droom niet opgegeven

Qatar ging voort op het elan, en amper een paar maanden nadat ze een njet kregen voor de Spelen van 2016, gingen ze vol voor de Spelen van 2020. Ook dat ging niet door. In 2012 - de Spelen worden altijd jaren voordien toegekend - luidde het oordeel alweer negatief, want te weinig accommodatie, te warm, te weinig wedstrijdlocaties, te weinig traditie met sport…

Dé droom van de toenmalige emir, trots dat hij en zijn zoon en huidig emir het gewezen vissersdorp Doha en bij uitbreiding Qatar hebben gemoderniseerd, is niet opgegeven: ooit het grootste sportevenement ter wereld organiseren.

En dus proberen ze het voor de Spelen van 2036 - eerst is er Parijs 2024, daarna Los Angeles 2028, daarna Brisbane 2032. In dat opzicht is dit WK een belangrijke generale repetitie. De plotse beslissing om alcohol te verbieden aan de stadions; de delicate holebi-discussie; het klimaat, je kunt bezwaarlijk Zomerspelen, normaal in juli, augustus en uitzonderlijk in september, in oktober, november of december organiseren: het zijn geen doorslaggevende argumenten.