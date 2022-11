Duivelse sportpsycholoog Jef Brouwers: “Ik heb Roberto Martinez voorgesteld om een groepsgesprek te houden”

Jef Brouwers heeft dagelijks contact met Roberto Martinez. “Ik breng mijn ideeën over. Wat die zijn? Dat ga ik niet aan journalisten zeggen.”

Na niet al te veel aandringen geeft de sportpsycholoog toch zijn analyse. “Ik vind het belangrijk dat de spelers zelf aan het woord komen om hun miserie uit de wereld te helpen. Ze moeten eens goed praten, in een formele omgeving, waarbij ieder individu aan het woord kan komen. Ik heb Martinez dus voorgesteld om een groepsgesprek te houden, ja. Althans, ik pleit ervoor, ze doen ermee wat ze willen. Volgens mij zou men moeten weten wat de spelers denken. Dat is de enige weg om uit deze toestand te geraken.”

© BELGA

Tweedracht

“Het is niet goed dat de spelers mekaar met de vinger wijzen”, vervolgt Brouwers. “Ambras maken, dat is nooit een goed idee, maar het is ergens wel logisch. Sinds het WK in Rusland heb ik al meer dan honderd keer gelezen dat de spelers te oud zijn en dat het tijd is om nieuwe, beloftevolle jongeren aan de groep toe te voegen. In de media is het al eventjes geen kermis meer als het over de nationale ploeg gaat. De spelers nemen dat onbewust over. Er wordt tweedracht gezaaid tussen de topspelers en zij die er twee graden onder zitten. Maar het is natuurlijk aan de spelers om zelf passie, volharding en samenspel te tonen. Ik zou zeggen: laat eens zien wat je kunt, jongens. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Ik zag Modric (37 jaar, red.): die is toch niet te oud om te schitteren?”

“Het helpt niet dat de overwinningen uitblijven. Dat zorgt voor negativisme. ‘Waarom speelt de ander slecht?’ Als je zo gaat denken, dan word je zelf ook slechter. De mens is vanuit zichzelf negatief. Nu moeten ze samenzitten om weer een geheel te vormen.”

Tot slot denkt Brouwers dat het verstandig zou zijn om de Rode Duivels nog eens via videobeelden te tonen tot wat ze in staat zijn als ze samenwerken. “Ik zou de goal van tegen Japan op het WK in Rusland nog eens bovenhalen. Daar was duidelijk te zien wat je als team kunt bereiken.”