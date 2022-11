Eerste Gentse Gouden Schoen (die lang in Brugge en zelfs bijna in Madrid speelde) is overleden

Storme was een vaste waarde in de Gentse defensie. — © privécollectie Martin De Backer

Lang voor Sven Kums en zelfs lang vóór Mbark Boussoufa had KAA Gent al een Gouden Schoen in de rangen. Roland Storme (88) was, ondanks een tijdelijke overstap naar de Brugse aartsrivaal, in de jaren 50 en 60 een vaste waarde in de Gentse achterhoede. De verdediger overleed vorige week.

Hoewel hij in 1934 werd geboren in het West-Vlaamse Ardooie, net als Marc Degryse dertig jaar later, speelde Roland Storme het grootste deel van zijn carrière bij wat toen nog ‘La Gantoise’ heette. De club kocht hem in 1954 van KFC Roeselare, voor het toen erg hoge bedrag van 800.000 frank. Voor de jongere lezer: dat is iets minder dan 20.000 euro, of één tweehonderdste van wat de Buffalo’s vorig jaar betaalden voor Hugo Cuypers.

Storme groeide uit tot een vaste waarde in het Ottenstadion, mocht zichzelf Rode Duivel noemen en werd in 1958 zelfs – verrassend – uitgeroepen tot Gouden Schoen. Volgens de legende was er ooit interesse van Real Madrid, al kwam het nooit tot een transfer naar Spanje.

Wel trok de verdediger in 1960 naar Club Brugge, een overstap die toen minder stof deed opwaaien dan vandaag. De poorten van het Ottenstadion bleven altijd op een kier staan voor Storme, want vier jaar later sloot hij er zijn spelerscarrière af. Uiteindelijk speelde hij 251 wedstrijden in eerste klasse. KAA Gent gaf hem dan ook een plaatsje in het Buffalo-elftal van de eeuw, zij het als bankzitter.

Storme overleed op 20 november in een Ichtegems woonzorgcentrum. Hij werd 88 jaar oud.