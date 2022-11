“Seksueel geweld deel van Russische arsenaal om Oekraïners te vernederen”, zegt Oekraïense first lady

Seksueel geweld maakt deel uit van het Russisch “arsenaal” om Oekraïners te vernederen. Dat heeft de Oekraïense first lady Olena Zelenska maandag gezegd tijdens een conferentie in Londen. De Oekraïense riep de wereldleiders op tot een “globaal antwoord” op het drama dat zich afspeelt in haar vaderland.