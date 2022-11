Wout van Aert heeft hoop nog niet opgegeven en steunt Rode Duivels met veelbesproken truitje

De Rode Duivels staan op het randje van de uitschakeling op het WK voetbal: komende donderdag moet er om 16 uur absoluut gewonnen worden van Kroatië. Geen makkelijke opdracht, maar Wout van Aert heeft de hoop nog niet opgegeven. De wielrenner van Jumbo-Visma stuurde op Instagram foto’s de wereld in waarop te zien is hoe hij in een gepersonaliseerd shirt van de Duivels traint. En laat dat nu net het kleurrijke uitshirt zijn dat door wereldvoetbalbond FIFA verboden werd.