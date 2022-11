Spanningen bij de Duivels, ‘Belgische’ goals voor Servië en een Ghanese spektakelzege: dit hebt u vandaag al gemist op het WK voetbal

Een drukke dag achter de kiezen? Het WK voetbal niet kunnen volgen? Geen nood. We hebben hier de belangrijkste actua vanuit Qatar gebundeld. Intussen nemen Brazilië en Zwitserland het tegen elkaar op. Om 20 uur kunt u nog genieten van de wedstrijd tussen Portugal en Uruguay.

1. Familiedag kon frustraties niet wegnemen

De Rode Duivels likten hun wonden daags na de nederlaag tegen Marokko. Terwijl de bondscoach zijn best deed om de gemoederen te bedaren in gesprek met de Belgische media, vangen onze reporters ter plekke toch op dat er interne spanningen zijn. Het bezoek van de familie kon dat niet wegnemen.

© FIFA via Getty Images

2. Gewezen Duivels geven tips

Het is niet de eerste keer de Rode Duivels een laatste poulewedstrijd met het mes op de keel aanvatten, integendeel. Van Mexico 1986 tot de wereldbeker in Zuid-Korea en Japan stonden de Rode Duivels wel vaker met de rug tegen de muur. Hoe vat je dat aan? Gewezen internationals geven tips voor de Duivels van nu.

© Belga

3. Kameroen leeft nog ondanks bizarre keeperswissel én ‘Belgische’ tegengoals

Vlak voor de aftrap van Kameroen-Servië, de wedstrijd deze ochtend, bleek dat Inter-doelman Onana uit de selectie was gezet. Aanleiding was de discussie met de bondscoach. Of hoe het maar blijft rommelen bij Kameroen. Ondanks de keeperswissel wist Kameroen toch nog een 3-3-gelijkspel uit de brand te slepen tegen Servië. Vier van de zes goals hadden een Belgisch randje.

© AFP

4. Minuten voor Odoi, Ghana wint spektakelstuk

Ook Zuid-Korea-Ghana leek op papier weinig beklijvend maar groeide uit tot een spectaculaire wedstrijd. Vooral door het ongewone scoreverloop. Beide teams zijn nog in leven voor de volgende ronde, maar het waren The Black Stars die (onverdiend) aan het langste eind trokken met 2-3. Met dank aan twee goals van Mohamed Kudus, ooit op de lijst van Club Brugge, én de beste voetbalgenen van Ghana. Club-verdediger Denis Odoi kreeg zelfs zijn eerste minuten.

© REUTERS

5. Lang weer fit, Depay start niet bij Oranje

Louis van Gaal sprak vandaag de wereld toe, daags voor Oranje het opneemt tegen gastland Qatar. Goed nieuws is er voor de Nederlandse internationals in Belgische loondienst. Noa Lang, die afgelopen zaterdag de training staakte na een trap, speelde weer mee. Memphis Depay zal niet starten tegen Qatar, zo kondigde Van Gaal aan. „Memphis is nog niet ft, maar wel medisch fit. Maar hij gaat nog niet starten tegen Senegal”, wil Van Gaal geen risico nemen. „Dat kan niet als je twee maanden geen wedstrijd hebt gespeeld.” Mogelijk krijgt Antwerp-spits Vincent Janssen een nieuwe kans.

LEES OOK. Noa Lang traint na blessure weer mee met Oranje richting beslissend duel tegen Qatar