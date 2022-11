Mexicaanse wereldkampioen boksen bedreigt Lionel Messi op Twitter: “Hij kan beter aan God vragen dat ik zijn pad niet kruis”

De Mexicaanse bokser Saul ‘Canelo’ Alvarez heeft maandag Lionel Messi bedreigd nadat op sociale media een video was opgedoken waarin de Argentijnse superster volgens Alvarez op het shirt van Mexico stampt na de overwinning van Argentinië (2-0) op het WK in Qatar.

Mis hier geen seconde van het WK voetbal!

“Hebben jullie Messi de grond zien schoonmaken met ons truitje en onze vlag?”, vraagt Alvarez op Twitter. “Hij kan beter aan God vragen dat ik zijn pad niet kruis!”, voegt de 32-jarige bokser toe. Alvarez is wereldkampioen in vier categorieën en erg populair in eigen land. Messi had blijkbaar van shirt geruild met de Mexicaanse kapitein Andres Guardado, die zaterdag met een blessure werd gewisseld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De uithaal van de bokser lokte veel reacties uit. Sommigen verdedigden Messi door te zeggen dat het normaal is dat een voetbalshirt na de wedstrijd op de grond ligt, voordat alle shirts de wasmachine ingaan.

Ook voormalig Argentijns international en spits Sergio Kun Aguëro schoot zijn landgenoot te hulp: “Meneer Canelo, zoek geen uitvluchten of problemen, je weet waarschijnlijk niet genoeg van voetbal en hoe het eraan toegaat in de kleedkamers.”