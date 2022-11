Wolfsburg beëindigt contract van Duitse oud-international Max Kruse

VfL Wolfsburg heeft het contract van aanvaller Max Kruse (34) in onderling overleg beëindigd. Dat heeft de Bundesliga-club van Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw maandag bekendgemaakt.

Kruse had nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen, maar coach Niko Kovac liet begin september al optekenen dat hij niet meer zou spelen vanwege zijn onprofessioneel gedrag.

De spits verzamelde in de periode 2013-15 14 caps bij de Duitse nationale ploeg. Kruse keerde in januari terug naar VfL Wolfsburg, nadat hij ook al in 2015-16 voor de Wolven speelde. Verder trad Kruse aan voor FC St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Fenerbahçe en Union Berlijn.