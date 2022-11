Door alle horrorverhalen uit de kinderopvang willen ouders meer dan ooit weten wat er zich afspeelt achter de gevel van hun crèche. En eigenlijk kan dat perfect, zo bewijst crèche De Kleine Berg in Boechout. Elke ouder zit er minstens twee halve dagen per maand zélf in de pampers en de groentenpap. “Wij hebben eigenlijk geen zorginspectie nodig. Dat doen de ouders wel.”