Onder Spaanse zon legt OH Leuven basis om top 8 vast te houden: “Spelers moeten fris blijven, we gaan niet in weerstand trainen”

Wie halverwege het seizoen in de top acht staat, wil daar ook blijven staan. Dat spreekt voor zich. Om zich voor te bereiden op het verwezenlijken van dat doel is OH Leuven momenteel op stage in Spanje. Marc Brys nam 25 veldspelers, drie doelmannen én zijn nieuwe assistent Sven Swinnen mee. “Een verstandige kerel”, zegt Brys over de nieuwste aanwinst in zijn technische staf.

Het was met kleine oogjes, want OH Leuven blies gisteren om 3 uur ’s morgens verzamelen, maar ondertussen beseft iedereen dat het de moeite van de korte nacht waard was. In het Spaanse Algorfa is het vandaag namelijk twintig graden en wordt er geen wolkje aan de hemel voorspeld. De faciliteiten in het plaatselijke La Finca Resort zijn bovendien uitmuntend. Ideale omstandigheden kortom om deel twee van het seizoen voor te bereiden.

Ook ideaal: dat Brys in Spanje over een voltallige kern kan beschikken. Siebe Schrijvers staat relatief dicht bij zijn terugkeer en trainde al alles mee, behalve de wedstrijdvormen. Voor het WK in Qatar wist uiteindelijk geen enkele OHL-speler zich te kwalificeren. “Dat is absoluut een voordeel”, zegt Brys. “Met de volledige groep op stage, dat is wat je wil als coach.” Mandela Keita verloor vorige week helaas zijn vader, maar ook hij is mee op stage.

Brys kan in Algorfa niet alleen op een volledige spelerskern – 25 veldspelers en drie doelmannen – rekenen, maar ook op een volledige technische staf. Issame Charaï is vervangen door de 47-jarige Sven Swinnen. “Hij werkte bij de jeugd van KV Mechelen toen ik daar ook zat, maar we hebben elkaar toen weinig gekruist. Ik heb hem vooral leren kennen bij colloquiums”, vertelt de OHL-trainer over zijn nieuwe assistent. “Een verstandige kerel. Hij past in onze filosofie van hard werken. We hebben met heel wat trainers gesproken, maar aan de voorbereiding zie je hoe graag ze willen. Er boden zich coaches aan die geen enkele speler van OHL kenden, terwijl Sven héél goed voorbereid was.”

Bedoeling is om op stage de basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. Brys wil er – zoals we hem kennen – veel trainen, maar wel op een doordachte manier. “We gaan er geen slachtingstrainingen van maken”, benadrukt hij. “Het ergste wat je kan hebben, zijn geblesseerde spelers. Ze moeten fris blijven. We moeten zorgen dat we niet in weerstand trainen. Daar blijf ik zo veel mogelijk uit.”

Wintermercato

Donderdag speelt OHL een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon, de nummer acht in de Franse Ligue 1, en eveneens op stage in La Finca Resort. Daarna moeten de Leuvenaars stilaan klaar zijn om in deel twee van het seizoen het ticket voor de play-offs te verzilveren, nadat er twee jaar op rij nipt naast werd gegrepen. Die ambitie hoor je Brys overigens niet letterlijk uitspreken. “We moeten elke wedstrijd voor de overwinning gaan”, klinkt het. “We gaan geen enkele keer spelen voor een puntje. Waar ons dat zal brengen, dat weet ik niet.”

Grote plannen in de wintermercato heeft OHL niet. De huidige kern samenhouden zou moeten volstaan, zeker als Schrijvers ook nog terugkeert uit blessure. En toch zijn ze in Leuven klaar om indien nodig actie te ondernemen. “We hebben een fantastisch scoutingsapparaat, dus het zou gek zijn dat die niet aan het werk zijn”, weet Brys. “Je moet op alles voorbereid zijn. Er is wel wat interesse voor onze spelers, zonder dat het echt concreet is. Bij OHL is er nooit de ambitie om spelers te verkopen, maar elke speler heeft zijn waarde en als die duidelijk overschreden wordt, moet je hem laten gaan”, besluit de OHL-coach.