Zon zijn we even kwijt: temperaturen gaan vanaf donderdag in dalende lijn

Grijs en koud. We zijn er nog niet meteen vanaf. Dinsdag krijgen we stevige mist en tegen het einde van de week gaan de temperaturen in dalende lijn. In het weekend zal de gevoelstemperatuur zelfs onder nul zitten.

Maandag haalden we nog 9 graden overdag, maar zulke temperaturen zitten er de komende dagen niet meer in. Dinsdag zal de thermometer 7 graden aangeven en woensdag zullen dat er 8 zijn. Daarna gaat het in dalende lijn. Donderdag haalt het kwik nog 6 graden, vrijdag zal dat nog 5 graden zijn en in het weekend zullen de temperaturen schommelen tussen 3 en 5 graden. Dat vertelt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

“Er zit een hogedrukgebied boven Scandinavië en een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee. Een samenspel van die twee grootmachten zorgt ervoor dat er koude lucht uit het oosten van Europa komt en dat vanaf donderdag de temperaturen zullen dalen”, zegt Roose. “Maar dat is niet meteen de grote vrieskou. Dit is een klassiek winterscenario, maar in die brongebieden (het oosten van Europa, red.) ligt er nog geen groot sneeuwdek of is er geen grote vrieskou. Was dat wel het geval, dan zouden we die koude door dat hoge- en lagedrukgebied zeker wel voelen.”

De temperaturen in het weekend zullen wel erg koud aanvoelen. “Het is droge continentale lucht en dat zorgt voor een scherpe kou. De gevoelstemperatuur zal onder nul liggen”, zegt hij. Sneeuw zit er voor dit weekend nog niet in. “Na het weekend zou dat eventueel kunnen, maar er zit nog veel onzekerheid in de weermodellen. Dat is dus nog afwachten.”

Roose waarschuwt ook nog voor dichte mist op dinsdag. “Die kan de hele dag aanhouden waardoor de zichtbaarheid minder dan 100 meter zal zijn. Afstand houden op de weg is dus aangeraden.”

