Twee doden en drie gewonden na steekpartijen in Brussel, politie nog op zoek naar messentrekker

De Brusselse politie is met de grote middelen op zoek naar een messentrekker, die in de gemeente Anderlecht drie voorbijgangers zou hebben neergestoken. Onder meer de helikopter van de federale politie wordt ingezet. Opmerkelijk genoeg moest de Brusselse politie deze maandagavond nog twee keer uitrukken, voor dodelijke steekpartijen. Twee mensen zijn maandagavond overleden, nadat ze betrokken raakten bij twee verschillende steekpartijen in de hoofdstad. Er zou geen verband zijn tussen de drie incidenten.