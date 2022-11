Vrouw die als baby ontvoerd werd, is na 51 jaar herenigd met familie

Melissa Highsmith werd in 1971 ontvoerd door haar babysitter, meer dan een halve eeuw later is ze dankzij een DNA-test herenigd met haar familie.

Melissa was een jaar oud toen haar moeder, Alta Apantenco, een zoekertje plaatste in de krant waarin ze om een ​​babysitter vroeg. De alleenstaande mama uit Fort Worth, in de Amerikaanse staat Texas, was op zoek naar een oppas om tijdens het werk voor haar kleine spruit te zorgen. De vrouw die zich daarvoor had aangemeld, ging echter met het meisje aan de haal.

De familie gaf de verdwijning van Melissa Highsmith aan bij de politie, maar de baby en haar oppas bleken spoorloos verdwenen. De moeder werd na de verdwijning van Melissa jarenlang achtervolgd door schuldgevoelens. Op een bepaald moment werd ze ervan beschuldigd dat ze haar eigen dochter vermoord zou hebben.

In 2018 probeerde de familie om de zaak alsnog op te lossen met behulp van een Facebookpagina, waarbij ze om hulp vroegen bij de zoektocht naar hun vermiste familielid. In september kregen ze een anonieme tip dat de vrouw in de buurt van Charleston zou wonen, meer dan 1.800 kilometer verderop. Een DNA-test, een moedervlek en haar verjaardag bevestigden dat het wel degelijk ging om Melissa Highsmith.

“Ik kon niet stoppen met huilen”

Tijdens een viering in een kerk van Fort Worth werd de vrouw zaterdag herenigd met haar moeder, haar vader en twee van haar vier zussen en broers. “Ik kon niet stoppen met huilen”, zei zus Victoria Garner tegen plaatselijke media. “Ik was dolblij, en besef nog altijd niet goed dat we haar eindelijk hebben gevonden.”

“We willen Melissa leren kennen, haar welkom heten in de familie en vijftig jaar verloren tijd inhalen”, laat haar andere zus Sharon Highsmith weten. “Aan anderen willen we de boodschap geven om nooit op te geven, jaag elk spoor achterna”, luidt het in een verklaring van de familie.