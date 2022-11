Spaanse bondscoach Luis Enrique blijkt fan van… Evenepoel en Van Aert: “Remco is een spektakel, Wout een fenomeen”

De Spaanse bondscoach Luis Enrique is tijdens het WK in Qatar al meermaals terug te vinden geweest op streamingplatform Twitch. Hij beantwoordt er vragen van fans. Toen een kijker polste naar zijn favoriete wielrenners, koos Luis Enrique voor een renner uit zijn thuisland. Al had hij ook veel lof voor de Belgische sterren Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Eén enkel antwoord geven op de vraag wie zijn favoriete wielrenner was, bleek moeilijk voor Luis Enrique. Behalve Wout van Aert en Remco Evenepoel noemde hij immers ook Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, en zijn landgenoten Alejandro Valverde, Luis Leon Sanchez en Marc Soler. “Evenepoel en Van der Poel zijn puur spektakel en Wout van Aert is een fenomeen”, klonk het vol lof bij de Spanjaard, die in Qatar ook al op de fiets kroop.

Maar zijn absolute favoriet blijkt de 27-jarige Ivan Garcia Cortina, die bij Movistar aan de slag is en wel houdt van het klassieke werk. En de twee kennen elkaar al. “Ik heb die livestream niet gezien, maar verschillende vrienden wel. Ik ben trots dat iemand zoals hem dat zegt”, vertelde de renner van Movistar. “In april zijn we samen op stap geweest. Luis Enrique is een goede fietser, iemand die er plezier aan heeft. Hij heeft dat kleine beetje competitiviteit dat goede atleten altijd hebben, maar het doel is om plezier te maken. Hij geeft echt alles en amuseert zich ermee.”