WK RETRO. Vrouw van Michel Platini bedriegt Franse superster met zijn ploegmaat: hoe een buitenechtelijke affaire het Franse WK in 1982 overschaduwt

Michel Platini is de ster van het Franse voetbal. Toptalent Jean-François Larios zijn flamboyante sidekick. Samen vieren ze titels bij Saint-Etienne, beiden worden verkozen tot Frans voetballer van het jaar en als Frankrijk op het WK in 1982 de wereldtitel wil veroveren, zal dat altijd met hun twee zijn. Tot de Franse pers in het liefdesleven van Larios duikt en daar de vrouw van… Platini aantreft. Hoe een buitenechtelijke affaire het Franse WK in 1982 overschaduwt.