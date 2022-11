Rusland lanceert succesvol militaire satelliet

Vanop de noordelijke ruimtehaven Plessetsk vertrok om 16.17 uur een Sojoez-2.1b draagraket. Die zette een militaire satelliet in de vooropgestelde baan uit.

Om welke kunstmaan het precies gaat is niet meegedeeld.

Volgens specialist Anatoli Zak betreft het de Cosmos-2564 die in wezen de laatste navgatiesatelliet van het systeem Glonass-M is. Hij voegt eraan toe dat bij de uitzetting de extra-trap Fregat is gebruikt.

Op 2 november vertrok op Plessetsk eveneens een Sojoez-2.1b met een militaire satelliet.

Het was maandag de 21ste lanceerpoging van de Russen dit jaar en de achttiende van een telg uit de Sojoez-raketfamilie.