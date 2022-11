Wie maakt nog kans op de 1/8ste finales en wie is al zeker: dit staat er in elke groep nog op het spel op de slotspeeldag van de groepsfase

Zoek vanaf vandaag niet meer naar WK-wedstrijden om 11 uur, 14 uur en 17 uur. Op de slotspeeldag van de groepsfase werken de teams van dezelfde groep gelijktijdig hun wedstrijd af, om 16 uur of om 20 uur. Frankrijk, Brazilië en Portugal zijn al zeker van de 1/8ste finales, terwijl Qatar en Canada al uitgeschakeld zijn. Voor de rest ligt alles nog open op de slotspeeldag van de groepsfase in Qatar. Een overzicht.

GROEP A

Qatar is in deze groep al uitgeschakeld en neemt het in de slotspeeldag op tegen Oranje. Nederland heeft een zege of een gelijkspel nodig tegen het thuisland om door te stoten. En zelfs met een nederlaag kunnen onze noorderburen nog zeker zijn van de 1/8ste finale als Ecuador wint van Senegal.

Ecuador heeft een zege of een gelijkspel nodig om zeker te zijn van de volgende ronde. Als Qatar wint van Nederland, kan Ecuador zich nog plaatsen als het zelf wint van Senegal. Al lijkt dat scenario onwaarschijnlijk, want Qatar is echt wel het zwakke broertje in deze groep.

Senegal moet winnen tegen Ecuador om bij de eerste twee in groep A te eindigen. Al kan een gelijkspel ook volstaan als Qatar erin slaagt om Nederland te verschalken, maar nogmaals: dat scenario lijkt erg onwaarschijnlijk.

Laatste groepswedstrijden (dinsdag 16 uur) Nederland-Qatar Ecuador-Senegal Stand Nederland 4 ptn Ecuador 4 ptn Senegal 3 ptn Qatar 0 ptn

© ISOPIX

GROEP B

In groep B is alles nog mogelijk op de slotspeeldag van de groepsfase. Engeland staat voorlopig aan de leiding en kan zich met een zege of met een gelijkspel tegen Wales plaatsen. Afhankelijk van het doelpuntensaldo volstaat mogelijk zelfs een nederlaag voor The Three Lions.

Wales, de uitdager van Engeland op de slotspeeldag, moet winnen om nog kans te maken op de 1/8ste finales.

Iran is zeker van de knock-outfase van het WK als het wint tegen de VS. Ook voor de VS is het simpel: een zege tegen Iran volstaat. Beide ploegen zullen er dus vol voor gaan vandaag.

Laatste groepswedstrijden (dinsdag 20 uur) Iran-VS Wales-Engeland Stand Engeland 4 ptn Iran 3 ptn VS 2 ptn Wales 1 pt

GROEP C

Ook in groep C is het nog steeds razend spannend. Polen gaat naar de volgende ronde met een zege of een gelijkspel tegen Argentinië. Ook met een nederlaag maken Lewandowski en co. nog kans, maar dan mag Saudi-Arabië wel niet winnen van Mexico. Als Polen verliest en Saudi-Arabië speelt gelijk, dan zal het doelpuntensaldo moeten uitmaken wie van beide landen doorstoot als tweede in groep C. Als Polen verliest en Mexico wint van Saudi-Arabië, dan zal het eveneens op doelpuntensaldo aankomen wie van de twee als tweede, na Argentinië, doorstoot.

Om niet te moeten rekenen heeft Argentinië een zege nodig tegen Polen. Verlies betekent altijd de uitschakeling. Als Argentinië op een gelijkspel blijft steken tegen Polen en Saudi-Arabië opnieuw verrast door Mexico te verslaan, dan is Argentinië eveneens uitgeschakeld. Als het gelijkspeelt, moeten Messi en co. hopen dat ook Saudi-Arabië-Mexico eindigt op een draw. Bij een gelijkspel van Argentinië en een zege van Mexico zal het op doelpuntensaldo aankomen.

© AFP

Ook Saudi-Arabië maakt na de verrassende zege tegen Argentinië op de openingsspeeldag van groep C nog kans op de 1/8ste finales. Een zege tegen Mexico volstaat. Een gelijkspel is voldoende, als Polen wint van Argentinië. Als Argentinië wint van Polen en Saudi-Arabië speelt gelijk dan komt het aan op het doelpuntensaldo. Als beide matchen op een gelijkspel eindigen, is Saudi-Arabië uitgeschakeld. Ook bij een nederlaag tegen Mexico is Saudi-Arabië altijd uitgeteld op dit WK.

Mexico moet winnen om nog een kans te maken op de volgende ronde en zelfs dan is het nog niet zeker. Als Polen ook wint, is de klus geklaard. Als Polen-Argentinië een gelijkspel wordt of als Argentinië wint, is het doelpunten tellen na een zege van Mexico.

Laatste groepswedstrijden (woensdag 20 uur) Saudi-Arabië-Mexico Polen-Argentinië Stand Polen 4 ptn Argentinië 3 ptn Saudi-Arabië 3 ptn Mexico 1 pt

GROEP D

Frankrijk hoeft zich geen zorgen meer te maken op de slotspeeldag van de groepsfase en is al zeker van de knock-outfase op dit toernooi.

Als Australië wint van Denemarken gaat het met Frankrijk naar de volgende ronde. Nog een gunstig scenario voor the Socceroos is een gelijkspel, tenzij Tunesië verrast en regerend wereldkampioen Frankrijk verslaat.

Denemarken moet winnen van Australië. Dan zijn de Denen zo goed als zeker van de tweede plaats in groep D, tenzij Tunesië zou verrassen tegen Frankrijk. Dan komt het op doelpuntensaldo aan.

Tunesië moet stunten tegen Frankrijk en hopen dat Australië niet wint van Denemarken.

Laatste groepswedstrijden (woensdag 16 uur) Tunesië-Frankrijk Australië-Denemarken Stand Frankrijk 6 ptn Australië 3 ptn Denemarken 1pt Tunesië 1 pt

GROEP E

Ook groep E is verrassend genoeg nog spannend met ook nog steeds vier landen die aanspraak maken op de 1/8ste finales. Spanje kwalificeert zich voor de volgende ronde bij een zege of een gelijkspel tegen Japan. Bij een nederlaag moet La Roja kijken naar het doelpuntensaldo van de anderen, tenzij Costa Rica Duitsland verslaat. Dan ligt Spanje er alsnog uit bij een nederlaag.

Japan is zeker van de volgende ronde als het Spanje verschalkt. Een gelijkspel gekoppeld aan een gelijkspel tussen Costa Rica en Duitsland is ook voldoende. Bij een nederlaag tegen Spanje is het altijd over en uit voor Japan, net als bij een gelijkspel tegen La Roja en een zege van Costa Rica. Bij een gelijkspel tegen Spanje en een zege van Duitsland beslist het doelpuntensaldo over het lot van de Japanners.

© REUTERS

Costa Rica moet winnen van Duitsland, dan is de volgende ronde altijd een feit. Een gelijkspel kan voldoende zijn, als Spanje wint van Japan. Als Spanje verliest, zal het doelpuntensaldo beslissen over het lot van Costa Rica. Een nederlaag van Costa Rica of twee matchen die op een gelijkspel eindigen, bezegelen het lot van de Costa Ricanen in negatieve zin.

Duitsland moet sowieso winnen van Costa Rica als het kans wil maken op de 1/8ste finales. Met ook een zege van Spanje is de klus zo geklaard. Bij een gelijkspel in de andere wedstrijd zal het van het doelpuntensaldo afhangen. Bij alle andere scenario’s is Duitsland net als op het WK 2018 uitgeschakeld in de groepsfase.

Laatste groepswedstrijden (donderdag 20 uur) Costa Rica-Duitsland Japan-Spanje Stand Spanje 4 ptn Japan 3 ptn Costa Rica 3 ptn Duitsland 1 pt

GROEP F

De Rode Duivels staan er slecht voor in groep F na de nederlaag tegen Marokko afgelopen weekend. Ze moeten nu winnen tegen vicewereldkampioen Kroatië om niet uit het toernooi te liggen. In theorie kunnen de Belgen met een gelijkspel ook nog doorstoten, maar die kans lijkt wel erg klein.

Kroatië heeft genoeg aan een gelijkspel tegen de Rode Duivels om zich te verzekeren van de 1/8ste finales. Met dat resultaat liggen de Belgen er zo goed als zeker uit… tenzij Marokko met vier goals verschil verliest van het al uitgeschakelde Canada. Dan zouden de Belgen boven Marokko eindigen op basis van doelsaldo. Een verschil in het voordeel van Canada zou ook kunnen volstaan, maar enkel indien de Belgen twee keer meer scoren dan Marokko (bijvoorbeeld Marokko-Canada 0-3 en België-Kroatië 2-2). Al lijkt die mogelijkheid toch vooral theorie en zeer weinig waarschijnlijk.

Laatste groepswedstrijden (donderdag 16 uur) Canada-Marokko Kroatië-België Stand Kroatië 4 ptn Marokko 4 ptn België 3 ptn Canada 0 ptn

GROEP G

In groep G heeft Brazilië zich gisteren dankzij een zege tegen Zwitserland geplaatst voor de 1/8ste finale. Bij een zege tegen Servië is Zwitserland altijd zeker van een plek in de volgende ronde. Bij een gelijkspel hangt het af van wat Kameroen doet tegen Brazilië. Bij een nederlaag wipt Servië sowieso over Zwitserland.

Als Kameroen verliest of gelijkspeelt tegen Brazilië is het altijd uitgeschakeld. Als het wint en Zwitserland wint niet van Servië, dan zijn de Kameroeners door. Als Kameroen wint en Zwitserland speelt gelijk, dan komt het aan op doelpuntensaldo wie van beide doorstoot.

© AFP

Voor Servië geldt ongeveer hetzelfde. Als Servië wint van Zwitserland en Kameroen wint niet, dan is Servië als tweede land van groep G door naar de volgende ronde. Als Servië gelijkspeelt of verliest, is het altijd uitgeschakeld.

Laatste groepswedstrijden (vrijdag 20 uur) Kameroen-Brazilië Servië-Zwitserland Stand Brazilië 6 ptn Zwitserland 3 ptn Kameroen 1 pt Servië 1 pt

GROEP H

Ook Portugal is sinds gisteren zeker van de knock-outfase van dit WK. Als Ghana wint van Uruguay is het altijd zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel van Ghana hangt het af van wat Zuid-Korea tegen Portugal doet. Als Zuid-Korea dan wint van Portugal, komt het aan op doelpuntensaldo.

Zuid-Korea en Uruguay zijn altijd uitgeschakeld bij een nederlaag of bij een gelijkspel. Als ze beide hun match winnen, komt het aan op doelpuntensaldo.