Naaktfoto’s in ruil voor examenvragen: school onderzoekt klachten over grensoverschrijdend gedrag van docent

De directie van het Sint-Aloysiusinstituut (SAL) in Lier onderzoekt een ernstig geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leerkracht. Verschillende leerlingen van de beroepsopleiding verpleegkunde (HBO5) dienden er in september klacht in nadat een leerkracht examenvragen zou hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto’s. Er zou ook sprake zijn van seksuele handelingen in de kelder van de school. Volgens het schoolbestuur is er geen risico meer voor de leerlingen omdat de leerkracht “niet aanwezig is op de school.”