Wales moet zich herpakken, Ecuadoriaan op recordjacht en een makkelijke zege voor Oranje? Dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

16u00 Ecuador - Senegal

16u00 Nederland - Qatar

20u00 Iran - VS

20u00 Wales - Engeland

Welke partij moet u zeker volgen?

Doe toch maar Wales - Engeland. Wales had zich zijn eerste WK-deelname in 64 jaar wellicht anders voorgesteld voorlopig. Met slechts één punt na twee wedstrijden staat het laatste in groep B. Bale en co. moeten dus winnen in deze laatste groepswedstrijd willen ze nog kans maken op de 1/8ste finales.

Oranje moet zich tegen Qatar normaal gezien vlot plaatsen voor de volgende ronde, terwijl bij Ecuador Moises Caicedo al indruk maakte. — © AFP

Welke speler moet u in de gaten houden?

Moises Caicedo (21). De Ecuadoraanse middenvelder was alomtegenwoordig tegen Oranje en kreeg bakken lof. Niet slecht voor iemand die vorig seizoen nog bij Beerschot speelde. En hou ook maar Cody Gakpo (23) bij Nederland in de gaten. De Nederlanders zouden normaal gezien een makkelijke zege moeten boeken tegen gastland Qatar en zich zo plaatsen voor de volgende ronde. Intussen ontpopt Gakpo zich stilaan tot ‘the next best thing’ bij Oranje. Hij scoorde zowel tegen Senegal als tegen Ecuador. Met Qatar krijgt hij een ideale tegenstander om voor zijn derde op rij te gaan. Daarmee kan hij de eerste Nederlander ooit worden die in zijn eerste drie matchen op een WK raak treft.

Enner Valencia (l) is goed bij schot dit WK. — © AFP

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Dat Enner Valencia, de co-topschutter van dit WK, een mooi record kan breken. Als de Ecuadoraan scoort, wordt hij de eerste speler ooit die zeven opeenvolgende WK-goals van zijn land voor zijn rekening neemt.

Qatar is na Zuid-Afrika pas het tweede gastland dat er al in de groepsfase uitgaat op een WK. Als het vandaag verliest, is het het eerste organiserende land dat al zijn matchen verloor.

Wat gebeurt er naast het veld?

De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor hun do-or-die-wedstrijd tegen Kroatië donderdag. Om 13u00 zitten Yannick Carrasco en Arthur Theate klaar voor de media. Om 14u30 volgt een training die opnieuw een kwartier open is voor de verzamelde media.