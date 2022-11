Arbeidsmigranten vertellen hoeveel ze verdienen en tonen woonomstandigheden in Qatar: “Als je te veel klaagt, word je teruggestuurd”

Het WK voetbal doet heel wat vragen rijzen over de mensenrechten in Qatar. Er zijn intussen heel wat verhalen naar buiten gekomen van de wantoestanden die de 2,7 miljoen arbeidsmigranten meemaken in het land. Journalist Pim Sedee van onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf trok in Qatar naar een van de dorpen waar talloze Nepalezen, Pakistani, Bengalezen, Indiërs, Ugandezen,… samenhokken. Hij bekeek er de “belabberde” levensomstandigheden van de migranten en vroeg hen naar hun vaak ontoereikend loon. Klagen kunnen de gastarbeiders niet doen, anders “word je teruggestuurd naar je land”, klinkt het.