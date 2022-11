België wéér op de vingers getikt: “Gevangenissen zijn dramatisch overbevolkt”

Onder meer in de Antwerpse gevangenis is overbevolking een ernstig probleem. — © Christophe de Muynck

De Belgische gevangeniscellen zijn dramatisch overbevolkt, er zijn te weinig gevangenisdokters, en geweld tussen gevangenen is een ernstig probleem. In een nieuw rapport over de Belgische gevangenissen dat vandaag verschijnt, tikt de Raad van Europa ons land nog maar eens op de vingers.