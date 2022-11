Ook vedettes bij Nederland liggen onder vuur: “Frenkie De Jong valt verschrikkelijk tegen, Virgil van Dijk is geen leider”

4 op 6 en als resterende groepswedstrijd wacht nog een formaliteit tegen Qatar. Alles peis en vree dus, zou je verwachten bij Oranje. Niet helemaal. Nadat Nederland niet voorbij Ecuador raakte, neemt de kritiek toe. Het spelpeil wordt niet bepaald gesmaakt en ook de goal van Enner Valencia die Oranje toestond – de enige tot dusver – volstaat om de verdediging in vraag te stellen.

“Van Dijk moet meer initiatief nemen. Hij praat veel, maar zegt niks. Hij is geen leider.” Legende Marco van Basten spaarde de kapitein van Oranje niet. Het maakte wat los bij Van Dijk. “Van Basten is altijd negatief. Hier ben ik niets mee”, reageerde hij bitter meteen na de wedstrijd. Een uitspraak die hij achteraf betreurde. “Ik had dat niet mogen zeggen, maar ik ben ook maar een mens. Die woorden triggerden me. Ik had het er lastig mee dat hij mijn leiderschap in vraag stelde. We hebben intussen wel een belangrijke meeting gehad met de groep en het een en ander besproken. Dat is ook goed, want we hebben wel wat recht te zetten.”

© AFP

Incident

Ook die andere wereldster van Oranje, Frenkie de Jong, krijgt de volle laag. Wim Kieft, nog een voormalig boegbeeld bij Oranje, nam geen blad voor de mond in zijn column. “Hij valt verschrikkelijk tegen. De Jong lijkt goed te spelen door zich leuk vrij te draaien of een lekker passje te geven, maar tot dusver wel zonder rendement.”

Ook Willem van Hanegem deelde uit. “Frenkie maakte soms zelfs een uitgebluste indruk. Dan was hij aan het sjokken en dat ben je van hem niet gewend. Al blijft hij wel een geweldige speler.”

De Jong zat gisteren naast Louis van Gaal tijdens de persconferentie en kreeg de vraag of hij niet wat bleek zag en dus wel fit is. “Ja, hoor. Ik heb alleen slecht geslapen en ik heb een beetje keelpijn.” Voor Van Gaal het moment om in te pikken met een halve kwinkslag, maar daarna gaf ook De Jong toe dat Oranje een ander gelaat moet tonen in de resterende wedstrijden op dit toernooi. “We hebben al vaak genoeg laten zien dat we een heel goed team hebben. We zijn 17 wedstrijden ongeslagen. Dat zegt wel wat. Het geeft ons vertrouwen om hard voort te werken om ons te verbeteren. Tegen Ecuador waren we niet goed genoeg aan de bal. Er lag nochtans genoeg ruimte in de opbouw. Normaal doen we dat wel goed, nu maakten we veel technische fouten. Zeker voor ons niveau. We zagen de oplossing niet, terwijl die er wel lag. Maar ik denk net als de trainer dat dat maar een incident was.”

LEES OOK. Noa Lang traint na blessure weer mee met Oranje richting beslissend duel tegen Qatar