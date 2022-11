Omstreden besparingen goedgekeurd door Antwerps stadsbestuur

Volgens Groen-gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen is de grote verbinding van het stadsbestuur met dit dossier aan diggelen geslagen. “Er is geen enkele verbinding met bewoners en organisaties in de stad. Het zijn niet de sterkste schouders die de besparingen dragen. Integendeel, het geld wordt gezocht bij sociale, culturele en jeugdorganisaties. Deze besparing is asociaal en is gericht op alles wat onze stad warm maakt.”

PVDA-fractieleider Peter Mertens verwijst naar het protest. ”Het is heel lang geleden dat er voor het stadhuis nog zo veel groepen mensen protesteerden”, zegt Mertens. Al die mensen die de grote verbinding op het terrein maken, worden in de kou gelaten. De inspraak wordt beknot, de stad wordt duurder, en er wordt bespaard op dienstverlening. De Antwerpenaar betaalt. Maar de prestigeprojecten, die gaan door.”

“U bespaart niet op stenen”

Sam Voeten, gemeenteraadslid voor CD&V pikt daarop in. “Waar bespaart u niet op? Heel eenvoudig: stenen”, zegt hij. “U bespaart wel op de dromen van jonge kunstenaars en het professioneel jeugdwerk, zonder dialoog. Jonge mensen worden getroffen. Zij zouden pas als allerlaatste in het besparingsvizier mogen komen. Maar het lijkt hier het omgekeerde.”

Voor Vlaams Belang kon het geld elders gehaald worden. “Zelfs in deze crisistijd staat de subsidiegeldkraan naar de diversiteits- en subsidie-industrie wagenwijd open”, zegt fractieleider Sam Van Rooy. “Wat óns tegen de borst stuit zijn niet de besparingen op projectsubsidies en op een aantal jeugdwerkers, maar dat het stadsbestuur het leven voor de gewone Antwerpenaar nog wat duurder maakt. Alsof die nog niet genoeg kreunt onder de torenhoge energiefacturen en inflatie.”

Coalitiepartners Vooruit, Open Vld en N-VA schaarden zich achter de keuzes van de burgemeester en schepenen. Al riep Vooruit-gemeenteraadslid Tatjana Scheck nog wel op tot dialoog met de kunstensector en schepen Ait Daoud. “De laatste weken zijn alle kunstenaars en culturele instellingen geschoffeerd. Er is nood aan dialoog om het vertrouwen te herstellen.”

“Culturele woestijn”

Schepen van Cultuur, Nabilla Ait Daoud herhaalde wat ze vorige week al zij in haar commissie. “Antwerpen wordt geen culturele woestijn in tegenstelling tot het beeld dat werd gecreëerd. Cultuurbeleving en creatie blijven belangrijk voor de stad. De deuren van mijn kabinet staan altijd open.”

Ait Daoud kreeg steun van haar partijgenoot Koen Laenens. “Het is toch frappant dat de meeste commotie bestaat over middelen die nog niet zijn toegekend. Ik kan alleen vaststellen dat sommige groepen claimgedrag vertonen. Zij willen aan het subsidie-infuus blijven hangen.”

Schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) reageert fel op de kritiek. “Net als iedereen voelt ook het jeugdwerk de gevolgen van de oorlogssituatie”, zegt Beels. “Ook al krijgen ze meer geld, zullen ze er minder meer kunnen doen. Dit was al maanden duidelijk en we hebben hen gevraagd om hier een oefening rond te maken in het belang van onze jongeren. Als ik in dialoog ga, dan is het niet goed volgens de oppositie en als ik het wel doe, is het ook niet goed. U, de oppositie, zou zich moeten schamen voor de polarisatie die u creëert onder de jongeren. Er worden alternatieve feiten verspreid. Informatie die manifest onwaar is. De onrust die er heerst onder de jongeren daar acht ik jullie verantwoordelijk voor. Geen enkel kind of jongere is hier mee gebaat.”