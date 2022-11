SJOTCAST WK. “Sommige spelers vinden de houding van Kevin De Bruyne niet constructief of zelfs ongeïnteresseerd. Ze voelen zich minderwaardig”

De nederlaag tegen Marokko sluimert nog na. En een bommetje in het Franse l’Équipe zorgde voor nachtwerk bij onze journalisten. Yanko slaagde er evenwel in om Chef Voetbal Ludo Vandewalle en reporter Pieter-Jan Calcoen voor de microfoon te sleuren om het te hebben over de Duivelse parallellen met 2002, de bevroren voeten van Mohammed Kudus en de drukte om niets bij Oranje.