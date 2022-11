Kinderlijkjes in geveilde koffers: Zuid-Korea levert moeder uit aan Nieuw-Zeeland

Zuid-Korea heeft een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar twee kinderen, uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland. De lijkjes van de kinderen werden in augustus aangetroffen in koffers die in Nieuw-Zeeland werden geveild.

De 42-jarige vrouw is een Nieuw-Zeelandse staatsburger van Koreaanse origine. Ze werd in september opgepakt in de Zuid-Koreaanse havenstad Ulsan. Maandagavond werd ze overgedragen aan de Nieuw-Zeelandse autoriteiten, zo liet het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie weten.

Op het ogenblik van de feiten, rond 2018, waren de kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud. De vrouw hield zich sindsdien schuil in Zuid-Korea.

De lijken werden in augustus ontdekt in koffers die deel uitmaakten van een aanhangwagen met spullen die door een nietsvermoedend gezin was gekocht op een veiling in Auckland.

LEES OOK. Lichamen van twee kinderen gevonden in achtergelaten reiskoffers in Nieuw-Zeeland: “Familieleden weten misschien nog niet dat ze dood zijn” (+)