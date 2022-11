Bijna helft groene fondsen investeert in vervuilende bedrijven

Meer dan 150 aandelenfondsen die zich in België als uiterst duurzaam profileren, investeren ook in vervuilende bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van journalisten in negen Europese landen, waaraan De Tijd meewerkte, zo schrijft de krant dinsdag.

Almaar meer Belgen beleggen in donkergroene fondsen, die beloven dat ze niet investeren in bedrijven die mens en milieu ‘significant’ schaden. In België wordt al voor 16,8 miljard euro belegd in donkergroene fondsen, ofwel 7 procent van het vermogen van Belgen in fondsen.

Een groep Europese journalisten lichtte 838 donkergroene fondsen die in Europa worden aangeboden door en screenden de ruim 130.000 beleggingen van die fondsen. Bijna de helft van de fondsen (388) bleek te investeren in een of meer bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen of de luchtvaart. Daarvan worden 155 fondsen ook op de Belgische markt aangeboden. Die investeren in 582 fossielebrandstofbedrijven, samen goed voor een belegd bedrag van 3,6 miljard euro. Bij 108 fondsen ging het voor 1,9 miljard euro zelfs om bedrijven die ook in steenkool actief zijn. In de portefeuilles van de fondsen troffen de journalisten ook acht van de twintig vervuilendste bedrijven ter wereld aan.

De Belgische toezichthouder FSMA erkent dat de Europese regels en de controle op de donkergroene fondsen niet voldoen. “Als Belgische toezichthouder gaan we dat controleren, maar we hebben nog niet de tools om dat te doen”, zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. Hij verwijt de Europese Commissie dat ze het systeem met de donkergroene fondsen al invoerde terwijl de Europese definities van duurzaam beleggen nog niet op punt staan.