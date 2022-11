Benelux-premiers willen samen strategisch industriebeleid uitbouwen

België, Nederland en Luxemburg willen de regionale samenwerking opvoeren, vooral op het gebied van innovatie en technologie. De Benelux Unie moet moderniseren en een strategisch industriebeleid uitbouwen, zeggen premier Alexander De Croo en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s Mark Rutte en Xavier Bettel in een gezamenlijke verklaring na afloop van een Benelux-top in kasteel Bourglinster in het Groothertogdom.