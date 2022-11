Slechts kwart van treinen rijdt door staking bij het spoor: drukte op perrons blijft beperkt, wel veel file op de weg

“Alles verloopt zoals aangekondigd”, geeft Temmerman een stand van zaken van de staking. Ook morgen en donderdag zullen nog heel wat NMBS- en Infrabel-werknemers het werk neerleggen, maar volgens de NMBS wordt er dan niet meer zoveel gesnoeid in het aanbod als vandaag.

Temmerman: “Voor morgen hadden we al aangekondigd dat de helft van de treinen zou rijden, nu kan ik bevestigen dat dat ook donderdag het geval zal zijn. Wie morgen de trein moet nemen, kan nu al naar onze routeplanner kijken. De planning van donderdag kan je morgenochtend terugvinden op de app of via de website.”

De vakbonden eisen meer personeel en overheidssteun voor de NMBS. “We hebben daar uiteraard begrip voor en staan in continu overleg met de vakbonden. We zijn dan ook volop personeel aan het aanwerven en willen die ambitie ook volgend jaar verderzetten”, zegt Temmerman.

Veel file

Reizigers lijken zich goed te hebben voorbereid op de staking. De drukte op de perrons valt voorlopig goed mee. De ochtendspits op de weg daarentegen is wel iets drukker dan gewoonlijk, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Om iets over half 8 stond er al meer dan 200 kilometer file. Dat is toch meer dan gemiddeld op dinsdag.”

Of dat daadwerkelijk door de treinstaking komt, is moeilijk te zeggen, vindt Bruyninckx. “Bij vorige stakingen zagen we meestal zelfs minder verkeer, maar nu gaat het natuurlijk over drie dagen. Misschien vinden sommige mensen dat te lang om te overbruggen met telewerken. Er zijn hoe dan ook nog factoren die een rol spelen. November is traditioneel een filemaand en er is vanochtend ook heel wat mist.”

