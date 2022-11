DE AFSCHEIDSTOURNEE: “Ik wil bewust sterven. Als ik te veel medicatie krijg, kies ik voor euthanasie”

Hoe voelt de dood? En is er nog leven nadien? Nu het moment dichterbij komt, maken Evi Hanssen en haar mama Arlette afspraken. Over de laatste dagen, over euthanasie,... Maar ook over het contact na de dood. “Je gaat toch nog een teken geven aan ons?”, zegt Evi in hun podcast De Afscheidstournee van mijn moeder. Het antwoord is niet waar ze op had gehoopt.