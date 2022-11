Iran: “Al meer dan 300 doden bij protesten”

In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. De politie treedt hard op tegen de demonstranten, die ook roepen om het aftreden van het autoritaire regime.

“Ik beschik niet over de laatste statistieken, maar ik denk dat we misschien meer dan 300 martelaren en doden onder de beste kinderen van dit land hebben gehad als gevolg van dit incident,” zei generaal Amirali Hajizadeh, commandant van de Revolutionaire Garde bij de luchtmacht, in een video die online is gezet door het persagentschap Mehr.