De soap na de heisa: waarom plots twee andere Rode Duivels met de pers praten (en Jan Vertonghen toch niet komt)

De bezetting van de Belgische persconferentie straks om 13 uur is een soap geworden. Aanvankelijk waren Yannick Carrasco en Arthur Theate voorzien, twee spelers die niet in actie kwamen tegen Marokko en dus niet bepaald de ideale gesprekspartners voor de pers. Afgelopen nacht werd de bezetting plots gewijzigd naar Jan Vertonghen en Eden Hazard. Zij waren beter geplaatst om te reageren op de (vermeende) ruzie na de nederlaag tegen de Marokkanen en zo de situatie te ontmijnen. Maar kijk, vanochtend werd de bezetting weer gewijzigd “omwille van praktische redenen”: naast Eden Hazard zal Thibaut Courtois straks het woord voeren.

Een verrassing vannacht om 2.23 uur Qatarese tijd (0.23 uur in België). Perswoordvoerder Stefan Van Loock stuurt een bericht uit dat er een wijziging in het persprogramma van de Rode Duivels is. De bankzitters Arthur Theate en Yannick Carrasco waren aangekondigd, twee goede spelers maar in de huidige context van een Rode Duivels-selectie in crisis niet echt opportuun. Ze zouden worden bestookt met vragen over Marokko en straks Kroatië terwijl ze er als bankzitters ver vanaf staan.

De wijziging vond evenwel niet daarom plaats. Een bericht in de gerespecteerde Franse sportkrant l’Équipe verhaalde over een stevige ruzie tussen Jan Vertonghen enerzijds en Eden Hazard en Kevin De Bruyne anderzijds na de verloren match tegen Marokko. Romelu Lukaku zou zelfs tussengekomen zijn om de partijen te scheiden. Anders was het tot een fysieke confrontatie gekomen. Een bericht dat al snel werd opgepikt en gecheckt. De Rode Duivels ontkenden het verhaal, maar zoals dat tegenwoordig gaat, vond het via de vele communicatiekanalen zijn weg in heel Europa. Zo pakte ook de Engelse krant Daily Mail er snel mee uit. Zonder te checken evenwel.

© BELGA

Emotionele reacties

Om de situatie te ontmijnen werd afgelopen nacht beslist om Jan Vertonghen en Eden Hazard op de persconferentie dus hun verhaal te laten doen, waarna er vanochtend opnieuw een wijziging kwam: Courtois zal de plaats van Vertonghen innemen. Vertonghen heeft andere verplichtingen door verschuivingen in het programma, klinkt het vanuit Qatar.

De ervaring leert dat het beste is dat ze gewoon vertellen wat er is gebeurd. Dat er na de wedstrijd naar elkaar is geroepen en gescholden, lijkt ons niet meer dan logisch. Dat zei ook bondscoach Roberto Martinez gisteren.

“Emotionele reacties zijn logisch”, aldus de bondscoach. “Zo gaat dat met een groep winnaars, met grote persoonlijkheden. Ze zitten in de kleedkamer van de grootste clubs ter wereld. Ook daar heerst er spanning na een nederlaag. Daarom kan ik de reacties begrijpen.”

Het tegendeel zou nog meer verontrustend zijn, dat er gelaten op zo’n nederlaag zou worden gereageerd. Thibaut Courtois en Eden Hazard zullen de journalisten om 13 uur Belgische tijd te woord staan om te melden dat de spelers alle plooien hebben gladgestreken en hopelijk ook eerlijk het relaas doen. Dan kan die bladzijde worden omgedraaid en de focus op de match tegen Kroatië gelegd worden.