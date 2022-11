Belgische staat voor de rechter in zaak-Mawda

De Belgische tak van Defence for Children (DCI) heeft de Belgische staat voor de rechter gedaagd en gewezen op een tiental “ernstige tekortkomingen” in de zaak-Mawda. De zaak wordt donderdag en vrijdag om 9 uur behandeld in de burgerlijke rechtbank van Brussel.

“Dit proces confronteert de Belgische staat met zijn verantwoordelijkheden en wijst op de dramatische en onaanvaardbare gevolgen van zijn beleid wat betreft de jacht op migranten”, aldus DCI Belgium, een vereniging die als taak heeft de rechten van de kinderen te verdedigen. Er wordt onder meer gewezen op twaalf ernstige tekortkomingen van de Belgische staat, die hebben geleid tot de dood van de tweejarige Mawda.

In de nacht van 16 op 17 mei 2018 probeerden Mawda’s ouders samen met hun twee kinderen en enkele andere migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De tweejarige Mawda vond daarbij de dood op een Belgische snelweg, nadat een politieagent met een pistool vuurde op het busje waar ze inzat.

“Kinderen zonder begeleiding vrijgelaten”

“Die dag zaten er in het busje ook vijf andere migrantenkinderen die op een onwaardige en illegale manier werden behandeld. Ze werden gearresteerd en enkele uren vastgehouden om daarna zonder enige begeleiding te worden vrijgelaten”, onderstreept de organisatie. “Bovendien zijn er nog veel grijze zones in de ‘Operatie Medusa’ (een politieactie die toen al maanden liep en die de smokkel van transmigranten richting Groot-Brittannië moest indijken, red.)”.

De ouders van Mawda. — © Kristof Vadino

Defence for Children kaart ook aan dat Mawda’s broer, op het moment van de feiten vier jaar oud, en de ouders “onmenselijk en vernederend” behandeld werden, terwijl Mawda op sterven lag. “Ze werden door de politie gearresteerd, mochten hun zus en dochter niet vergezellen in de ambulance en werden enkele uren vastgehouden.” De vereniging klaagt ook het “gebrek aan politieopleiding, communicatieproblemen tussen patrouilles onderling en onjuiste verklaringen van politie, forensisch artsen en het openbaar ministerie” aan.

In de zaak-Mawda hebben al twee processen plaatsgevonden. Een daarvan leidde tot de veroordeling van zes mensenhandelaars, onder wie de bestuurder van het busje. Voor de correctionele rechtbank van Luik werden in 2020 straffen uitgesproken van drie tot vijf jaar voorwaardelijk. Twee van de zes veroordeelden gingen vervolgens in beroep, waar het vonnis bevestigd werd. Het tweede proces resulteerde in de veroordeling van de politieagent die het dodelijke schot afvuurde. Hij kreeg in 2021 voor het hof van beroep in Bergen een voorwaardelijke celstraf van tien maanden, nadat hij in eerste aanleg veroordeeld werd tot een jaar cel met uitstel.