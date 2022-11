Iraanse journalisten vuren kritische vragen af, maar serene Amerikaanse bondscoach en aanvoerder vermijden escalatie: “Sorry dat ik de naam van je land verkeerd uitsprak”

Iraanse journalisten pakten uit met een spervuur aan kritische, niet-sportieve vragen op de persconferentie van de Amerikaanse nationale ploeg, maar bondscoach Gregg Berhalter en aanvoerder Tyler Adams reageerden sereen en vermeden zo een escalatie nadat op het Twitteraccount van US Soccer een Iraanse vlag had gestaan zonder islamitisch symbool. Ze namen afstand van die actie, excuseerden zich, maar bleven wel achter hun boodschap staan zonder die mee te nemen op het veld: “We steunen het Iraanse volk, maar onze focus ligt nu op het sportieve, waar we vier jaar lang hard aan hebben gewerkt”, aldus Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter.

Een voetbalwedstrijd tussen de VS en Iran, in de internationale politiek twee landen met een moeilijke verhouding, ligt sowieso gevoelig, maar de recente gebeurtenissen in Iran, waar protesten tegen het regime met dodelijk geweld neergeslagen worden, zorgen voor extra spanning. Zeker na een incident waarbij op het Twitteraccount van US Soccer een tijdlang een Iraanse vlag had gestaan zonder de Islamitische boodschap in het midden. Sportief is het vanavond om 20u sowieso een duel op het scherp van de snee, want de winnaar gaat naar de volgende ronde.

Een Iraanse journalist van Press TV ging in het offensief en confronteerde de gekleurde Amerikaanse aanvoerder Tyler Adams met de sociale problemen in de VS: “Je zegt dat je het Iraanse volk wil steunen, maar je spreekt de naam van ons land verkeerd uit. Dat gezegd zijnde, ben je er oké mee om een land te vertegenwoordigen waar zoveel discriminatie is tegenover zwarten?”

Tyler Adams begon met excuses en formuleerde een inhoudelijk sterk antwoord. “Eerst en vooral: excuses voor de foute uitspraak van je land”, zei Adams. “Er is overal discriminatie, maar wat ik geleerd heb door heel veel tijd door te brengen in andere landen is dat we in de Verenigde Staten dagelijks vooruitgang maken. Ik ben opgegroeid in een “witte” familie met een “zwarte” achtergrond, ik heb dus iets mee van beide culturen en daardoor ben ik in staat om me makkelijk aan te passen aan verschillende culturen. Niet voor iedereen is dat even makkelijk. Onderwijs is belangrijk, zoals het belangrijk is dat je me nu leert hoe de naam van je land wordt uitgesproken. Wat het belangrijkste is, is dat we op het vlak van discriminatie vooruitgang blijven zien.”

Supporter van de VS en Iran tonen hoe het ook kan. — © AP

Een andere Iraanse journalist stelde een vraag over het incident met de vlag op het Twitteraccount van US Soccer. “In de naam van God, de Barmhartige en Mededogende. Ik ben van Mashhad, een persagentschap uit Iran. Mijnheer Berhalter, het ziet ernaar uit dat de media van plan is om aan te vallen zoals de UK dat heeft gedaan. Als je een woord als “Allah” wegneemt van de vlag van een land, dan is dat onrespectvol en een belediging. We hebben ook een statement gezien van US Soccer dat ze de vrouwen in Iran steunen. Dit hebben we nooit eerder gezien in de sport. Denk je dat deze manoeuvres in jullie voordeel of nadeel zullen uitpakken of dat het iets zal zijn dat jullie moreel zal opkrikken?”

“De spelers en de staf wisten niets van het feit dat dit gepost zou worden”, antwoordde bondscoach Gregg Berhalter. “Sommige dingen liggen buiten onze controle. We geloven dat het resultaat bepaald gaat worden door de inspanningen die we in de wedstrijd stoppen, we focussen niet op dingen van buitenaf. Alles wat wij kunnen doen, is ons excuseren namens de spelers en de staf, maar het is niet iets waar wij deel van uitmaken.”

Berhalter verduidelijke in een ander antwoord dat zijn spelers en staf wel achter de steun voor het Iraanse volk staan, maar de wedstrijd staat daar los van.

“Natuurlijk zijn onze gedachten bij de mensen van Iran, de ploeg en het hele land, maar onze focus ligt op deze wedstrijd. Ik wil niet klinken alsof het mij niets kan schelen, maar deze jongens hebben de voorbije vier jaar zo hard gewerkt en met slechts 72 uur tussen onze wedstrijden tegen Engeland en Iran, wil ik me focussen op hoe we Iran kunnen verslaan en doorstoten naar de volgende ronde.”

Tyler Adams voegde daaraan toe: “We steunen het volk van Iran en de ploeg van Iran. Maar dat gezegd zijnde, focussen we op deze match. We willen aan ons land tonen hoeveel vooruitgang we gemaakt hebben.”