Familie in slaap verrast door brand, drie kinderen en vrouw kritiek: “Ze sprongen zelfs van eerste verdieping door het raam om te ontsnappen”

In de Neerstraat in Waasmunster brak dinsdagochtend rond 4 uur een zware woningbrand uit. Negen mensen van dezelfde familie raakten daarbij gewond. Vier van hen, een oudere dame en drie kinderen, verkeren in kritieke toestand.

Het huis werd bewoond door elf leden van hetzelfde gezin. Zij werden door de brand in hun slaap verrast.

“Het ging allemaal razendsnel”, vertelt de buurvrouw. “Ik hoorde veel tumult en paniek. Toen ik op straat ging kijken, zag ik de vlammen al door de ramen slaan. De kinderen sprongen zelfs van de eerste verdieping door het raam naar buiten om aan de vlammen te ontsnappen.”

Zware rookvergiftiging

Het vuur ontstond in een van de slaapkamers op de eerste verdieping. Drie kinderen en een oudere dame, de grootmoeder van de familie, sliepen op de tweede verdieping en zaten in de val. De brandweer was gelukkig zeer snel ter plaatse en kon hen wonderbaarlijk genoeg levend uit de woning redden. De vier liepen een zware rookvergiftiging op en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De overige gezinsleden, twee volwassenen en vijf kinderen, konden op eigen kracht aan de vlammenzee ontsnappen. In totaal werden negen personen naar het ziekenhuis gebracht. (Lees verder onder de foto)

© Pieter Van Hecke

De eerste verdieping van de woning is volledig uitgebrand. De rest van het huis liep zware rook- en waterschade op waardoor het onbewoonbaar is verklaard. De oorzaak van de brand werd tot nog toe niet achterhaald. Ook het huis van de buren liep schade op.

“De brandweer is door ons huis gegaan om bij de achterbouw van de woning te kunnen blussen”, vertelt de buurvrouw nog. ‘De schade bij ons blijft nagenoeg beperkt. Ik hoop vooral dat alles goedkomt met die kindjes.” Tijdens de interventie was de straat afgesloten voor alle verkeer.