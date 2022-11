Huiszoeking bij DPG Media rond krantencontract

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft huiszoekingen uitgevoerd in de sector van de persdistributie, onder meer bij uitgever DPG Media, het moederbedrijf van onder andere HLN en VTM NIEUWS. Er zijn vermoedens dat er verboden afspraken werden gemaakt in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract om kranten en tijdschriften te leveren.

De concurrentiewaakhond noemt de bedrijven niet bij naam, maar zegt dat ze huiszoekingen heeft gedaan bij een onderneming actief in de distributie van gedrukte media en bij een persuitgever.

Een woordvoerster van uitgever DPG Media bevestigt dat de Mededingingsautoriteit gisteren langsgeweest is, maar kan geen verdere informatie geven. Het bedrijf zegt zijn medewerking te verlenen. DPG Media maakt onder meer de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen en tijdschriften Dag Allemaal en Humo.

Het vermoeden bestaat dat de bedrijven onder meer concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld over de distributie van kranten en tijdschriften. Een huiszoeking is nog maar een eerste stap in een onderzoek. De BMA spreekt zich niet uit over de duur van het onderzoek.

Bij bpost is er volgens een woordvoerster geen huiszoeking van de BMA geweest. Bij het postbedrijf loopt momenteel wel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de krantendistributie. CEO Dirk Tirez zette daarom eind oktober tijdelijk een stap opzij.