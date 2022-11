Brand in een kraakpand in Schaarbeek

In de Brusselse gemeente Schaarbeek heeft vanochtend een hevige brand gewoed in een kraakpand. Daarbij vielen geen gewonden, maar de schade in het gebouw is wel aanzienlijk. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in het gebouw aan de Gallaitstraat werd dinsdagochtend omstreeks 07.45 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de brand te woeden op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw.

“Onze mensen hebben zich toegang verschaft tot het pand en hebben dan gelukkig in de gang niet de eerste maar de tweede deur genomen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Achter de eerste deur bevond zich namelijk een groot gat in de vloer. Als de brandweerlui die deur hadden genomen, was er waarschijnlijk iemand in dat gat gevallen. De brand heeft zich via dat gat ook verspreid naar de kelderverdieping.”

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen en voerde een grondige verkenning uit in de woning, om er zeker van te zijn dat er niemand meer aanwezig was in het pand. Dat bleek niet het geval.

“De gastoevoer naar de woning stond wel nog open, die werd intussen door Sibelga afgesloten”, aldus nog de brandweerwoordvoerder. “De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.”