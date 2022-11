Chinese protesten gaan om meer dan coronabeleid: om deze reden steken betogers witte papieren in de lucht

Hevige protesten in China tegen het strenge coronabeleid overheersten afgelopen dagen het internationale nieuws. Grote menigtes kwamen de straat op in onder meer Shanghai en Peking, maar veel spandoeken en slogans waren er niet te zien. In plaats daarvan steken veel betogers witte papieren in de lucht. Wat is daar de betekenis van?

Wat oorspronkelijk begon als ‘lokale’ protestacties tegen de lockdownmaatregelen - die in China nog steeds zeer streng zijn - is intussen uitgedraaid op landelijk protest dat veel verder gaat dan enkel de corona-aanpak. Sommige betogers durven het zelfs aan om de ongenaakbare president Xi Jinping persoonlijk te bekritiseren.

Een steeds terugkerend thema in die kritiek is censuur. Vrije meningsuiting wordt in China sterk ingeperkt door het regime. Wie openlijk kritiek uit, riskeert een arrestatie. Juist daarom hebben de betogers beslist om een soort “stil protest” te voeren. De witte papieren die ze aan de wereld tonen, symboliseren alles wat mensen niet mogen zeggen. “Door deze blanco papieren tonen we dat we geen stem hebben, maar wel macht”, legde een betoger in Peking uit aan de New York Times.

Daarnaast hebben de papieren ook een andere symbolische betekenis. Wit is een kleur van rouw in China. Door de blanco bladen de lucht in te steken, tonen de Chinezen hun medeleven met de slachtoffers van het ongeluk in Urumqi. Daar kwamen vorige week 10 mensen om door een brand in een gebouw. Door de covid-maatregelen kwamen de brandweermannen niet op tijd toe.

