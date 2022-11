Onderzoek naar verdacht overlijden op camping: bewoner met schotwond aangetroffen

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden op een camping in Nieuwpoort. Een 48-jarige campingbewoner werd daar maandagavond dood aangetroffen met een schotwonde in zijn lichaam. Er werd een wetsdokter aangesteld.

De feiten deden zich voor op camping Dunepark in de Kinderlaan op de grens van Nieuwpoort met Oostduinkerke. Maandagavond rond 20.30 uur ontdekte een van de vaste campingbewoners het lichaam van een 48-jarige man in zijn caravan. Hij belde de politie op, die onmiddellijk een mug-arts ter plaatse liet komen. Die kon echter enkel het overlijden vaststellen van de man.

Schotwonde

De 48-jarige man lag dood in zijn caravan op een uiteinde van de camping. De man bleek een schotwonde te hebben, volgens bronnen in het hoofd. Naast het lichaam werd een pistool aangetroffen. Het gaat om een vuurwapen van een klein kaliber. De politie verwittigde het parket en die gaan voorlopig uit van een verdacht overlijden. De man blijkt namelijk geen wapenvergunning te hebben. Volgens een van de campingbewoners zou maandagavond ook een schot zijn gehoord op de camping, maar zeker is dat niet.

Het is mogelijk dat de bewoner al enkele dagen dood in zijn caravan lag. Op de keukentafel in de caravan werd ook een hoeveelheid geneesmiddelen aangetroffen. De wetsdokter werd aangesteld om na te gaan of het om een wanhoopsdaad zou kunnen gaan. Tot daar uitsluitsel over bestaat, gaat men uit van een verdacht overlijden.

Teruggetrokken leven

Op camping Dunepark zijn op dit moment weinig vaste bewoners aanwezig. De overleden N. is een van hen. Wie wel aanwezig is, schrok van het onderzoek van de politie. “N. is hier al een tijdje een vaste bewoner en woont alleen in zijn caravan”, klinkt het. “Hij leeft wat teruggetrokken. Altijd vriendelijk en altijd een goeiendag zeggen, maar hij had maar met enkele mensen echt contact. De laatste dagen werd hij niet meer gezien hier.”

Dat zou ook de reden geweest zijn dat enkele vrienden van de man, uit het Luxemburgse, een gemeenschappelijke vriend met N. op de camping opbelden om een kijkje te gaan nemen. Die ontdekte het lichaam en verwittigde de hulpdiensten.

Brandstichting en messteek

Het is de tweede keer deze maand dat er tumult ontstaat in Dunepark. Op vrijdag 4 november brak er een zware brand uit in een woning en loods vooraan op de parking. Het bleek later om brandstichting te gaan. Een 58-jarige vrouw werd ervoor opgepakt maar weer vrijgelaten. De dag nadien werd ze echter opnieuw opgepakt omdat ze een messteek uitdeelde aan een van haar buren op de camping. De brandstichting ontkent ze nog.