Waarom de laatste groepswedstrijden tegelijk worden gespeeld: FIFA greep in na “De Schande van Gijón”

Het is een van de meest beschamende momenten uit de voetbalgeschiedenis. Tijdens de groepsfase van het WK 1982 werden de laatste wedstrijden in dezelfde groep nog op verschillende momenten gespeeld. In groep B won Algerije met 3-2 tegen Chili en pas een dag later stonden West-Duitsland en Oostenrijk tegenover elkaar.

Voor de aftrap van die laatste groepsmatch telde Oostenrijk net als Algerije vier punten, maar de Oostenrijkers (+2) hadden een beter doelsaldo dan Algerije (0). Duitsland was derde met twee punten. Op dat moment werden er voor een zege nog twee punten toegekend, één voor een gelijkspel.

West-Duitsland was bij winst dus altijd gekwalificeerd. Voor Oostenrijk was een nederlaag niet erg, zolang dat niet met meer dan twee goals verschil gebeurde, anders speelden de Oostenrijkers hun gunstiger doelsaldo ten opzichte van Algerije kwijt.

Zonder gêne

De deur stond dus wagenwijd open voor een deal. De West-Duitsers startten furieus en kwamen na tien minuten 1-0 voor dankzij een goal van Horst Hrubesch. Bij die stand waren ze samen met de Oostenrijkers gekwalificeerd en was er dus geen enkele reden om het elkaar nog moeilijk te maken met het risico het deksel op de neus te krijgen.

Na de vroege kopbalgoal van Hrubesch zat de partij er eigenlijk op. — © AP

Zowel West-Duitsland als Oostenrijk deden zelfs niet de moeite om hun staakt-het-vuren enigszins te verhullen. Zonder gêne maakten beide landen de tijd vol door de bal rond de middenlijn heen en weer te passen. Af en toe werd er een richtingloze lange bal naar de tegenstander getrapt en als er eens een speler voor doel kwam, deed hij zelfs niet de moeite om zijn schot goed te richten.

Vanaf de tribunes klonk er gefluit en boegeroep en Algerijnse fans haalden bankbiljetten boven uit protest, maar de spelers gingen onverstoord door met de schertsvertoning. Intussen raadden Oostenrijkse en Duitse tv-commentatoren hun kijkers aan om de tv uit te zetten en iets anders te gaan doen.

Uitgejouwd door eigen supporters

Toen het laatste fluitsignaal klonk, gingen beide ploegen meteen aan het juichen. De Algerijnen moesten machteloos toekijken hoe ze uitgeschakeld werden. Bij het verlaten van het stadion werden de spelers uitgejouwd, zelfs door de eigen supporters: “Zwijnen!”

De FIFA besloot in te grijpen en sinds het WK 1986 in Mexico worden de laatste groepsmatchen tegelijk afgewerkt, los van de nadelen voor rechtenhouders, tv-kijkers en supporters. Een herhaling van “De Schande van Gijón”, dat verdient de voetbalsport niet.