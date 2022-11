Voor het eerst sinds lang daalt inflatie, maar we zijn er nog (lang) niet...

Eerst het goede nieuws: de Belgische inflatie is in november gedaald naar 10,63 procent. Een maand eerder was dat nog 12,3 procent. Dat is voornamelijk te danken aan de lagere energieprijzen. Het minder goede nieuws: de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energieproducten en onbewerkte voeding, is nog wat verder gestegen. Kortom, we zijn er nog (lang) niet...

“De belangrijkste prijsstijgingen in november hadden betrekking op alcoholische dranken, kleding, buitenlandse reizen, groenten, restaurants en cafés, zuivelproducten en brood en granen. Elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, niet-duurzame huishoudartikelen en onderhoudskosten in meergezinswoningen hadden dan weer een neerwaarts effect op de index”, zo meldt Statbel.

Energieproducten

De sterk toegenomen inflatie sinds het najaar van 2021 blijft voor een groot deel toe te schrijven aan de energieproducten. Energie is nu 36,07 procent duurder dan een jaar geleden: in september was energie nog 60,54 procent duurder en in oktober zelfs 63,03 procent. Het begint dus de goede kant op te gaan. Met dank aan de prijs voor aardgas – die daalde met gemiddeld 11,4 procent ten opzichte van de voorgaande maand – en die voor elektriciteit, die deze maand gemiddeld 13,5 procent lager ligt dan in oktober.

Maar op jaarbasis vergeleken blijven de verschillen groot: elektriciteit is nog altijd 41,9 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas 64,3 procent duurder en huisbrandolie 51,0 procent . Motorbrandstoffen kosten 13,6 procent meer dan in november 2021.

Voeding

Voor die andere component die een grote hap neemt uit het huishoudbudget, onze voeding, lijkt het tij nog niet gekeerd. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 14,48 procent, ruim twee procent meer dan de 12,30 procent van vorige maand. Deze inflatie is de laatste maanden sterk gestegen: in november vorig jaar was ze amper 0,47 procent. Met name oliën, vis, vlees, zuivelproducten, brood en granen zijn de afgelopen maanden sterk in prijs gestegen. Zo zijn oliën deze maand een kwart duurder (25,3 procent) dan een jaar geleden,werd vis 13,9 procent duurder, vlees 14,2 procent, zuivel 20,6 procent en brood en granen 16,7 procent.

Ter vervollediging: de inflatie voor diensten ging in een jaar tijd van 5,22 naar 5,49 procent, die voor huur van 4,44 naar 4,96 procent.