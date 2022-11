Amir Sulejmani toont met vijf goals zijn torinstinct bij Haren B: “Normaal ben ik doelman”

Het was afgelopen zaterdag erop of eronder voor beide teams in het duel tussen Haren B en Pirate Leuven. Geen van beide ploegen had al een zege kunnen noteren dit seizoen en hunkerde naar dat eerste succes. Het was al vrij vlug duidelijk dat die eer zou te beurt vallen aan de thuisploeg uit Haren, want na een halfuur was het al 5-0 met vier goals van Amir Sulejmani. Hij zou er in de tweede helft nog eentje aan toevoegen zodat hij zijn wedstrijd afsloot met vijf treffers.

Snelheid grootste wapen

“Eigenlijk was ikzelf ook wel wat verrast door die prestatie”, vertelt de drieëntwintigjarige Belg van Albanese afkomst, die sportleerkracht is in een school in Zaventem. “Ik ben eigenlijk de doelman van de A-ploeg, maar om mijn vriend en coach van de B-ploeg, Philip Himbrechts een plezier te doen trad ik graag eens op met de B-ploeg omdat de A-ploeg toch niet speelde. Dat ik dan meteen vijf doelpunten zou maken dat stond uiteraard niet in de sterren geschreven. Eigenlijk heb ik vroeger als jeugdspeler ook wel erg graag op het veld gestaan als veldspeler. Mijn snelheid was mijn grootste wapen en dat is zaterdag tegen Leuven ook nog maar eens gebleken. Al moet ik wel zeggen dat ik telkens door mijn ploegmaats perfect in de diepte werd gestuurd. Het was enorm leuk voor het team dat er een eerste zege werd behaald, maar gezien de tegenstander, met alle respect, mogen we deze prestatie vanzelfsprekend ook niet overroepen. We staan met onze beide ploegen onderaan in de rangschikking zowel in vierde als in derde provinciale. Daar moeten we aan werken, al mag ik wel zeggen dat we dankzij de zege van afgelopen zaterdag die miserie even vergeten zijn”, aldus nog Sulejmani, die zijn jeugdjaren in Stade Evere doorbracht en daarna nog even bij Woluwe-Zaventem actief was.