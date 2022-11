Twee slachtoffers van steekpartij in Brussel “nog altijd kritiek”, zegt parket

De dader van de dubbele steekpartij aan de Veeweydekaai in Anderlecht is nog altijd voortvluchtig. — © PHU

De twee slachtoffers, een man van 62 jaar en een man van 28 jaar, werden maandagavond rond 18 uur verrast aan de sluis van de Veeweydekaai in Anderlecht. Alles wijst erop dat ze toevallige slachtoffers waren. Ze passeerden te voet en per fiets, en werden onverhoeds aangevallen door een onbekende, die hen stak met een mes.

De twee mannen werden naar het ziekenhuis overgebracht. “De twee slachtoffers waren maandagavond in levensgevaar. Hun toestand is nog steeds kritiek”, zegt het Brusselse parket op dinsdag.

Ondanks een intense zoektocht, kon de messentrekker nog niet gevat worden. Maandagavond werd onder meer de politiehelikopter ingezet. De campus van een nabijgelegen school en een metrostation werd doorzocht, maar zonder resultaat. “Een mogelijke verdachte werd aangehouden in de loop van de avond”, zegt het parket. “Maar uit verder onderzoek is gebleken dat de man niets met de feiten te maken heeft. Hij werd opnieuw in vrijheid gesteld. Het onderzoek is lopende.”

Nog twee steekpartijen

Opmerkelijk genoeg moest de politie in Brussel diezelfde avond nog twee keer tussenkomen voor een steekpartij. Om 18.15 uur werd een patrouille naar het Bethlehemplein geroepen in Sint-Gillis. Daar werd op straat een man neergestoken. Het 20-jarige slachtoffer is daarbij overleden.

De politie pakte dinsdag een man op als verdachte, maar hij bleek later een getuige te zijn van de feiten.

De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog niet gekend. Vermoedelijk gaat het om drugsgerelateerd geweld, al zal het verdere onderzoek dat nog moeten uitwijzen.

Opvangcentrum

Rond 18.30 uur werd de politie ook naar een opvangcentrum voor illegalen geroepen in de buurgemeente Sint-Jans-Molenbeek. Twee mannen hadden het daar met elkaar aan de stok gekregen, en trokken een mes. Een van hen werd dodelijk neergestoken. De andere werd als verdachte opgepakt, zo bevestigt het parket.

“Er zijn geen aanwijzingen dat de feiten gelinkt zijn of dat het gaat om terrorisme”, zegt woordvoerster van het Brusselse parket.