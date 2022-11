Hallucinante beelden: drie migranten overleven elf dagen op roerblad van tanker

Het schip kwam vanuit Lagos in Nigeria aan in de haven van Las Palmas op Gran Canaria, aldus de Spaanse reddingsdienst op Twitter. De drie mannen hadden de hele reis op het enorme roerblad gezeten, waarbij het water bijna tot aan hun voeten kwam. Ze werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Ondanks het levensgevaar, durven veel mensen toch nog in kleine boten de Atlantische Oceaan over te steken van Afrika naar de Canarische Eilanden, die bij de EU horen. De VN heeft dit jaar al bijna 15.000 aankomsten geteld, maar er zijn ook ruim 1.500 mensen vermisten of doden.

