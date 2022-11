Historisch: aandeel van christenen in Engeland en Wales zakt voor het eerst onder vijftig procent

Voor het eerst is het aandeel van personen in Engeland en Wales die zich als christen identificeren gezakt onder vijftig procent. Dat blijkt maandag uit een studie van het Britse nationale statistiekbureau (ONS) op basis van de volkstellingresultaten van 2021. Toch blijft het christendom veruit de meest vertegenwoordigde geloofsovertuiging.

In 2021 omschreef 46,2 procent van de ondervraagden zich als christen. Een decennium geleden ging het nog om 59,3 procent. Het aandeel van mensen die geen religie aanhangen steeg dan weer wel van een kwart in 2011 tot een derde nu. Het aantal moslims en hindoes is bovendien ook toegenomen tot respectievelijk 3,9 miljoen en een miljoen mensen. In totaal hebben 56 miljoen mensen een antwoord gegeven op de vraag over hun religieuze overtuiging.

Londen blijft de meest diverse regio op religieus vlak. Het zuidwesten van Engeland blijkt dan weer amper religieus divers te zijn met slechts 3,2 procent van de mensen die een andere religie volgen dan het christendom.

“Het land heeft het tijdperk achter zich gelaten waarin veel mensen zich bijna automatisch als christen identificeerden”, zo reageerde de aartsbisschop van York. Eerwaarde Stephen Cottrell zei op zijn beurt niet verrast te zijn, maar noemde het resultaat toch “een uitdaging om Christus bekend te maken bij het volk”.

Stephen Evans, de voorzitter van de National Secular Society, riep op om bepaalde maatschappelijke aspecten in Engeland en Wales te hervormen, zoals het dagelijks bidden in scholen en het parlement. Volgens de organisatie zijn deze praktijken “allemaal ongeschikt, hopeloos verouderd en vormen ze geen afspiegeling van het land waarin wij feitelijk leven”.