Cristiano Ronaldo scoorde écht niet tegen Uruguay: chip in WK-bal brengt op wonderbaarlijke wijze uitsluitsel

Cristiano Ronaldo claimde maandagavond het eerste Portugese doelpunt in de WK-match tegen Uruguay, maar de FIFA wees de treffer tot zijn grote onvrede toe aan Bruno Fernandes. Een correcte beslissing, zo blijkt uit analyse van sensoren die in de bal zijn aangebracht.

Volgens Ronaldo raakte hij de voorzet van Ferandes nog licht met het hoofd en scoorde hij zo dus zijn negende WK-treffer, waarmee hij de Portugese legende Eusebio zou evenaren. Maar de zogenaamde Connected Ball Technology die in elke officiële Al Rihla WK-bal van adidas zit, laat er geen twijfel over bestaan dat het doelpunt Fernandes toekomt.

Fernandes, die daarna ook de 2-0 maakte, zei na de match dat het onbelangrijk is wie heeft gescoord, maar benadrukte wel dat “we weten dat Ronaldo een aanvaller is en op doelpunten uit is”.

“Wij kunnen definitief aantonen dat er geen contact van Cristiano Ronaldo is geweest bij de eerste goal”, zegt een adidas-woordvoerder. “Er is geen externe kracht op de bal gemeten aangezien er geen ‘hartslag’ in onze metingen en grafieken is vastgesteld. De 500Hz IMU sensor die in de bal zit, laat ons toe heel accuraat te zijn in de analyse.”

De Portugese bond zou nochtans zelfs “bewijzen” hebben voorgelegd dat Ronaldo wel degelijk z’n 119de internationale doelpunt had gescoord, maar zonder succes dus.

