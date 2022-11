“Bijltjesdag bij VRT”: medewerkers krijgen te horen of ze ontslagen zijn in kader van transformatieplan

“Bijltjesdag bij VRT”, zo tweette VRT-journaliste Phara de Aguirre dinsdag. “In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben.”

De directie van de VRT stuurde maandag en dinsdag mails naar de betrokken personen met een uitnodiging voor een gesprek over hun ontslag, zo bevestigen Carlos Van Hoeymissen van ACV en Wies Descheemaeker van ACOD. De gesprekken vinden daags nadien plaats, dus op dinsdag en woensdag, zeggen ze. Beiden zeggen dat Eén en Canvas in verhouding het zwaarst getroffen worden.

Plan goedgekeurd

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116. De betrokkenen kunnen tot het einde van het jaar aan de slag blijven bij de openbare omroep.

“We zijn bezig het transformatieplan uit te voeren”, bevestigt ook VRT-woordvoerder Bob Vermeir. In dat kader worden er gesprekken gevoerd met de medewerkers die gedwongen moeten vertrekken. De woordvoerder benadrukt dat er “een ruim pakket aan ondersteunende maatregelen” is, zoals outplacement, begeleiding en indien nodig ook psychologische ondersteuning. “Maar het blijft natuurlijk een moeilijke boodschap” voor de betrokkenen.

“In hart en ziel getroffen”

ACOD’er Descheemaeker spreekt van “één van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT. De openbare omroep wordt in het hart en in de ziel getroffen door het ontslag van de collega’s”, zegt de vakbondsman. De vakbonden bekijken volgens hem nog of er nog acties volgen.

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. CEO Frederik Delaplace stelde in april een eerste versie van het transformatieplan voor, dat na bijstellingen vorige week door de raad van bestuur werd goedgekeurd. Behalve de gedwongen ontslagen, omvat het ook het niet vervangen van een vijftigtal natuurlijke uitstromers en het uitbesteden van de productie van ‘Thuis’. De soap zal vanaf begin volgend jaar geproduceerd worden door productiehuis Eyeworks.